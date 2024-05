La oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso -- Vox, PSOE y Más Madrid-- ha criticado en bloque la gestión del Ejecutivo regional desde que obtuviese la mayoría absoluta el 28 de mayo de 2023. «Aquí mucha fruta y pocos frutos», ha resumido la líder de Vox, Rocío Monasterio, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea, donde ha asegurado que la Comunidad tiene un «problema de recursos que no acaba».

En el foco ha situado el crecimiento de los Presupuestos Regionales en un 20%, el «aumento de la deuda» autonómica y de sus empresas, la crisis habitacional o los «inmigrantes ilegales» en Alcalá de Henares y los menores extranjeros no acompañados. «Nos habla de fruta, pero no nos habla de nada más. La señora Ayuso tiene una mayoría absoluta, ya no puede echar la culpa a Ciudadanos ni echar la culpa a Vox», ha insistido la portavoz.

Frente a ello ha reclamado de nuevo una reducción del gasto público para poder dedicar «a lo que de verdad importa» los fondos autonómicos como «a la natalidad». Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha diferenciado dos vertientes en su análisis, el campo de la gestión y el político. En el primero ha asegurado que «ha cambiado poco y a mal», apuntando a que las listas de espera sanitarias han superado el millón de personas, el cambio de modelo de los Puntos de Atención Continuada o las dificultades para la emancipación juvenil.

Por otro lado, ha acusado al PP de ir contra la fiscalización y la trasparencia mermando organismos de control como el Consejo de la Transparencia o la Cámara de Cuentas. «Está vetando y bloqueando cualquier iniciativa en esta Cámara que vaya mínimamente a fiscalizar o a analizar lo que está haciendo para sacar conclusiones de cómo se puede mejorar. Nada. Ayuso, con mayoría absoluta, es opacidad, falta de transparencia y no tener ni la mínima valentía de someterse ni a un milímetro de fiscalización o análisis», ha zanjado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha resumido la absoluta de Ayuso en «mentiras, recortes y mordaza» para luego ir vinculando estas tres palabras con diferentes momentos de este pasado año. En el campo de la mentira ha situado que haya hecho de «abogada defensora de un defraudador confeso» --en referencia a la denuncia contra su novio por cuestiones fiscales--, en los recortes, la modificación de las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid el pasado diciembre; y en la mordaza que la Mesa de la Asamblea «no permita preguntar todo lo que a la señora Ayuso le incomoda y de lo que no quiere», que se hable.

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha recordado que 1,6 millones de madrileños optaron por la papeleta del PP, un 47% de los votantes, otorgando una «gran mayoría absoluta» en la Asamblea de Madrid con la que han asumido la «gran responsabilidad» de aplicar las políticas 'populares'. Esto ha permitido «continuar con el proyecto de bajos impuestos y mejora de servicios públicos» mientras se promociona «la libertad» y se sitúa a Madrid como «una región de moda en todo el mundo».

Entre los hitos de este año, Pache ha apuntado el centro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la reducción de ratios escolares que continuará a lo largo de la legislatura y la creación de empleo. En la Cámara autonómica, ha sacado pecho de las nueve leyes o modificaciones aprobadas frente a unan izquierda que lleva «20 años repitiendo mantras y falsedades». «El proyecto de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular es el proyecto que responde a las necesidades de los madrileños y que los madrileños entienden como propio», ha concluido.