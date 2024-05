El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que reconocer «en este momento» al Estado palestino es «más perjudicial para los palestinos que beneficioso» y ha alertado de que ese paso «empodera» a Hamás. Por eso, ha dicho que no «comparte» la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Estando a favor del reconocimiento de los dos estados, en este momento, le vamos a hacer más daño al pueblo palestino que beneficio. Y vamos a empoderar a Hamás, que me parece el mayor disparate, porque el mayor enemigo del pueblo palestino es Hamás. Por consiguiente, allá el señor Sánchez y sus decisiones. Yo no las comparto», ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición ha indicado que a él no le gustaría tener la felicitación de Hamás y ha resaltado que Pedro Sánchez «ya lleva dos felicitaciones del grupo terrorista». Un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe ese reconocimiento del Estado palestino, ha reiterado que esa decisión de Sánchez «perjudica a la noble causa del pueblo palestino». «EEUU, CANADÁ, FRANCIA... ¿TODOS ESTÁN EQUIVOCADOS?» Feijóo ha apostado por priorizar la entrega de los rehenes, decretar un alto el fuego, la entrega de ayuda humanitaria, que el conflicto no se extienda por la región y «sentarse en una conferencia de paz, dure lo que dure» para el reconocimiento de los dos estados. «Sánchez nos está metiendo en un lío tras otro», ha asegurado Feijóo, que ha añadido que España ha perdido el papel de «árbitro» que tuvo en otras épocas. «¿EEUU, Canadá, Francia... ¿todos están equivocados excepto el señor Sánchez?», se ha preguntado. Feijóo ha defendido recuperar el consenso que se logró hace diez años sobre Palestina porque, a su juicio, utilizar Gaza, como hace el Gobierno, para cambiar el discurso interno en España «es una irresponsabilidad. En este sentido, ha recalcado que se está usando este asunto para no hablar de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Sánchez. »Lamento profundamente que mi país esté utilizando la barbarie para hacer política interior con independencia de la repercusión exterior de esas decisiones", ha afirmado. Además, el presidente del PP ha señalado que el jefe de la Diplomacia española, José Manuel Albares, es el peor ministro de Exteriores que ha tenido España, en referencia también a la crisis diplomática abierta con Argentina estos días. LAS PALABRAS DE AYUSO Y «MATIZACIÓN» POSTERIOR Al ser preguntado si comparte las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre ETA y Hamás, cuando dijo: «Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata que yo te daré un Estado», Feijóo ha señalado que Hamás es una organización terrorista y en eso están de acuerdo. «Creo yo que el contexto de las palabras de la señora Ayuso habría que ver la pregunta entera. Recuerdo además que posteriormente hubo alguna matización al respecto», ha manifestado el presidente de los 'populares'. Al ser preguntado de nuevo si cree que Ayuso es un verso suelto dentro de PP tras declaraciones como ésa, Feijóo ha declinado entrar en más valoraciones alegando que era la «misma pregunta» que ya había contestado y ha señalado que en un mitin «después por la tarde», los «compañeros de Madrid» hicieron «alguna referencia a ese asunto».