El exministro José Luis Ábalos ha admitido que conoció la contratación de varios entes públicos con la empresa investigada por el caso Koldo, Soluciones de Gestión, en abril de 2020, una vez producida, y que le preocuparon las «sombras reputacionales» sobre la sociedad y pidió que se aclararan.

Así se ha pronunciado Ábalos en el Congreso de los Diputados, donde ha sido preguntado por el informe de la Guardia Civil que ha trascendido este martes, en el que se afirma que el exministro tuvo «conocimiento» a través de su exasesor de los contratos de material sanitario que entes públicos adjudicaron a la empresa sobre la que pivota la investigación de la Audiencia Nacional.

En el informe, los agentes informan de que el exasesor reenvió en abril de 2020 «distinta documentación sobre la situación» de esta empresa a tres cuentas de correo vinculadas al exministro, que no figura como investigado en esta causa.

«¿Cómo no voy a ser conocedor una vez otorgado? Claro que tengo un correo personal, espero que no lo publiquen porque se meten en la intimidad de uno. El de siempre y con el que siempre he trabajado. No trabajo con los oficiales y claro que yo era conocedor en abril de la contratación», ha respondido Ábalos a las preguntas de los periodistas.

«¿Ese es el problema? -ha proseguido-. La verdad es que es tremendo».

El actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso ha pedido que se respete la privacidad y la intimidad de su correo, y ha considerado lógico que le preocupara la reputación o la imagen de la empresa y que saliera a aclararlo.

«¿Qué hay de malo? Es transparencia y obligación», ha incidido el exsecretario de organización del PSOE, que ha dicho no entender nada de lo que ha calificado como «película». «La verdad, cuando lo he visto, me he quedado un poco impresionado», ha continuado.

Tras calificar de «tremendo el relato mediático y los titulares» de la jornada, ha reconocido haber tenido relación con algunos altos cargos del Ministerio, como el que fue secretario de Puertos, porque trabajaba con él y formaba parte de la asesoría jurídica del partido cuando él era secretario de Organización, y con el subsecretario.

Ha insistido en que ellos hicieron los tramites legales y ha pedido no obviar que hay un correo, que -ha dicho- se ignora, del director de organización e inspección del Ministerio, en el que se dice que de todas las ofertas que llegaron, la más viable era esta.