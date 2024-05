El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que «La Moncloa está investigada por corrupción» y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «acabar con esto», en alusión a su petición de poner fin a la legislatura y convocar elecciones. Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha cargado contra PP y Vox por «seguir con la máquina del fango» y ha espetado a la bandada del Grupo Popular: «Esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos».

Este cruce de reproches se ha producido en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, un día después de que se haya conocido el auto del juez de la causa que ha atribuido a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, la «condición de investigada» desde finales de abril. El PP ya acusó este martes a Sánchez de «ocultar» esa condición que, a su juicio, «sabía» antes de su carta a los españoles.

Ese mismo argumento ha repetido Feijóo este miércoles en la Cámara Baja. «Como le dije cuando se destapó la trama Koldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles», ha dicho a Pedro Sánchez. En este punto, le ha exigido que explique esa «investigación judicial por corrupción por corrupción y tráfico de influencias» que afecta a su mujer. «Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa», ha recalcado.

A renglón seguido, ha aludido a las informaciones publicadas sobre un «alto cargo» de Adid «investigado» que «reconoce amaños en adjudicaciones», diciendo «literalmente» que «viene de arriba». Además, ha indicado que hace una semana el juez que investiga a su esposa recibió «cartas de amenaza», se ha quejado de «injerencias de la Fiscalía» y ha citado la próxima semana a varios empresarios.

El jefe de la oposición también ha destacado que este martes conocieron que la Fiscalía europea «también investiga los contratos en los que está involucrada» la esposa de Sánchez. «Usted lo sabía y lo tapó», ha reiterado, para exhibir titulares de varios medios y preguntar al jefe del Ejecutivo si «toda la prensa del país es de ultraderecha y es fango». Dicho esto, ha acusado a Sánchez de «mentir» en la radio, en la televisión y en el Congreso por decir que no sabía nada del caso y le ha preguntado «por qué miente tanto». «¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango?», le ha interpelado.

El presidente del PP ha pedido que «no use más excusas», como «utilizar» al pueblo argentino o la «noble causa del pueblo palestino» para no dar aclaraciones a los ciudadanos sobre el caso de presunta corrupción que le rodea. «La Moncloa está investigada por corrupción. Lo que debe de hacer, señor Sánchez, acabe con esto. Le vuelvo a reiterar, acabe con esto. No se puede ir así», ha demandado.

En su turno, el jefe del Ejecutivo ha echado en cara al líder del PP sus pactos con Vox y de «seguir chapoteando en el fango». «Hazte Oír, el de la motosierra (en alusión a Javier Milei), Manos Limpias, Netanyahu. Toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango señor Feijóo», le ha espetado. En este punto, ha recriminado a Feijóo que le pregunten por la economía, por las elecciones en Cataluña o por el reconocimiento el Estado de Palestina y que la respuesta sea «fango» y «más fango por parte del PP».

«Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah? Este es un Gobierno libre que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha», ha señalado, aludiendo así al viaje del presidente de Vox a Jerusalén este martes para verse con el primer ministro de Israel.

Es más, el presidente del Gobierno ha asegurado que «ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza» que tiene el PP con Vox y que «pretenden exportar a Europa». «Para lo que ha quedado, señor Feijóo. Usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando», ha dicho al líder del PP. Así, ha indicado que ya «anunció» que la «máquina del fango» del PP y Vox se «iba a seguir activando» con el objetivo de «ocultar los éxitos» del país, dado que «en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil» está creciendo más.

«Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando la Seguridad Social con la inflación más baja que hace años y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas», ha presumido Sánchez. En este punto, ha subrayado que lo que hace PP y Vox es «poner en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox». «Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. «Ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, van listos» ha espetado a la bancada del Grupo Popular. Finalmente, en plena campaña electoral de las elecciones europeas, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de la victoria del PSOE. «Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones» ha aseverado.