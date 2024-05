El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado que la Audiencia de Madrid en su auto en el que desestima la petición fiscal de archivar la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, no ha entrado en el fondo del asunto y además ha acotado la investigación a solo una parte de la denuncia.

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso este miércoles, Puente ha indicado que en el auto la Audiencia «no ha entrado a valorar el fondo del asunto, ni siquiera ha entrado a valorar el informe de la UCO, que la fiscalía ha esgrimido en el recurso para solicitar el archivo». El ministro ha añadido que es relevante e interesante también que la Audiencia haya dictado al juzgado número 41 de Madrid que acote la investigación «a una parte de la denuncia», en referencia a que considere con datos erróneos e inverosímil el bloque dedicado a Globalia y solo admita que se investigue sobre las adjudicaciones de Red.es.

Asimismo, Puente ha resaltado que la Audiencia ponga «en solfa» la declaración del secreto de sumario, «que no tenía mucho sentido teniendo en cuenta que la denuncia responde a noticias periodísticas». El titular del juzgado número 41 levantó esta semana ese secreto de sumario después de que se filtrara el informe de la UCO. «Por parte del Gobierno, absoluta tranquilidad, no hay nada, estamos convencidos de que no hay ninguna actuación irregular y que pronto se esclarecerán los hechos», ha añadido Puente.

En ese sentido, cree que el informe de la UCO es «muy contundente» como para que el caso sea archivado, ya que «la influencia de la mujer del presidente del Gobierno en las contrataciones es cero, nula». El ministro ha recordado su experiencia personal cuando era alcalde de Valladolid: recibió cuatro querellas, de las cuales fue investigado pero sin llegar a declarar en esa condición, porque los jueces indagaron con otros elementos probatorios, como testigos y documentación, y archivaron sin llegar a citarle a él. Así cree Puente que acabará también el caso de Begoña Gómez, ya que si el juez no la ha citado, es porque «en este momento no tiene razones», aunque si la citase a declarar tampoco cree que sirviera «para sacar una conclusión».

Respecto a si Pedro Sánchez sabía que estaba investigada cuando hizo la pausa de cinco días para decidir si seguía en el cargo, Puente ha reiterado que «toda España sabía que su mujer estaba investigada». «Cuando una denuncia se dirige contra una persona concreta identificada, esa persona adquiere condición de investigada desde el mismo momento en que se admite, lo diga o no el auto», ha explicado.

No obstante, ha añadido: «Otra cosa es el cariz o el valor que se le quiera dar a esa expresión, porque no equivale a la imputación como está sosteniendo el PP». Ha recordado que no es así desde que se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal «precisamente para evitar el estigma que supone el término imputado para personas a las que ni siquiera se las ha llamado a declarar». Cree Puente que el PP «se vuelca en este tema» porque espera que tenga efecto electoral, pero, a su juicio, se votará por ideas: la justicia social que defienden los socialistas frente a la «motosierra» de recortes del PP.