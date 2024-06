El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido directamente al jefe del Ejecutivo que «no eternice lo que es inviable» y convoque ya elecciones generales porque no tiene un Gobierno «sólido», ni presupuestos, ni mayoría parlamentaria garantizada. Sin embargo, Pedro Sánchez ha rechazado esa opción asegurando que agotará su mandato en 2027 y le ha culpado de la irrupción en el Parlamento Europeo de 'Alvise' Pérez.

«Lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha, sino que tengamos dos ultraderechas», ha espetado Sánchez a Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso. Así, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que la entrada de Alvise --cuya agrupación 'Se acabó la fiesta' ha logrado tres escaños y 800.000 votos-- es «responsabilidad» del PP como «consecuencia de la polarización y del discurso ultraderechista» de los 'populares' tras dar entrada a Vox en gobiernos autonómicos y locales.

«Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y Alvise. Si no, al tiempo», ha proclamado. Previamente, Feijóo le ha vuelto a pedir que convoque elecciones porque el Gobierno de PSOE y Sumar está «desbordado», «paralizado» y «acorralado por casos de presunta corrupción». «Sé que nadie en su partido se atreve a decírselo, pero lo piensan señor Sánchez, pero lo piensan señor Sánchez. Haga caso, no eternice lo que es inviable», ha enfatizado. Es más, el jefe de la oposición ha indicado que «la mayoría de sus socios están haciendo aguas» y los que le sustentan «ya empiezan a abandonarle», subrayando que el PSOE ha «perdido varias votaciones en el Congreso».

Tras echarle en cara que su respuesta siempre sea «derecha», «ultraderecha» y «fango», Feijóo ha subrayado que en lo que va de legislatura el PP «ha conseguido tramitar más leyes desde la oposición» que el PSOE desde el Gobierno. «No tiene usted un Gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. Sea usted responsable y pregunte a los españoles si quieren un gobierno estable o no», ha recalcado, para insistir en que «esto ya no da más de sí».

En este punto, le ha recalcado la «derrota» del PSOE en las europeas y «la manipulación fraudulenta del CIS otra vez al descubierto». Además, ha subrayado que la Justicia «le ha tenido que pedir que le deje trabajar en paz» y «se ha visto que aplicar la ley de amnistía no va a ser coser y cantar». «Por eso usted la retuvo, y usted lo sabía y lo ocultó», ha indicado. A renglón seguido, Feijóo ha acusado a Sánchez de haber «estafado a los votantes de Cataluña, entregándole la Presidencia del Parlament a los independentistas» y le ha recordado que «otra persona de su círculo más íntimo vuelve a estar investigada por corrupción», en alusión a su hermano. Después de que Yolanda Díaz haya dimitido como líder de Sumar, Feijóo ha ironizado con el hecho de que «su vicepresidenta haya dimitido un poquito».

«Y aún es miércoles, señor Sánchez», ha exclamado, para preguntarle si cree que se puede gobernar así. Feijóo ha subrayado que en la última sesión de control hace dos semanas Sánchez dijo que se iba a «dar el gustazo» de ganar al PP. «Pues el gusto es nuestro», le ha espetado, para reclamarle de nuevo un adelanto electoral. Antes de finalizar su intervención, Feijóo ha preguntado a Sánchez si le va a entregar la Presidencia de la Generalitat de Cataluña a Carles Puigdemont «para que le deje gobernar un tiempo más». «Esa es la pregunta. Díganos algo», le ha requerido, aunque ha dicho que su palabra no tiene valor.

Sánchez, que se ha quejado de que haya optado por un «monólogo» al realizar su intervención en una única intervención, le ha dado la «enhorabuena» por los resultados en las europeas --gana por dos escaños al PSOE y le saca cuatro puntos-- porque «ha logrado que los suyos le permitan continuar al frente del Partido Popular haciendo oposición durante un tiempo más». «Se le va a hacer un poco largo, señor Feijóo, qué quiere que le diga. Y debería aprovechar un poco mejor el tiempo, porque ya le veo reiterando aquello de elecciones anticipadas», ha dicho, subrayando que poco después de llegar a la Presidencia del PP en 2022 ya pedía adelantar las generales. Según Sánchez, tras las generales del pasado 23 de julio el PP «no reconoció el veredicto de las urnas y se hizo célebre aquella frase de Feijóo de que 'no es presidente del Gobierno porque no quiere'».

Además, ha señalado que ahora el líder del PP «quiere hacer una moción de censura con aquellos que no quiso ser presidente del Gobierno». «En fin, todo un galimatías coherente con su forma de hacer política», ha trasladado a la bancada del PP. A renglón seguido, y recordando que el expresidente José María Aznar dijo que «quien pueda hacer que haga», ha asegurado que el PP puso «en marcha esa máquina del fango», pero siguen «en la misma situación» porque los 'populares' «están en la oposición y los progresistas en el Gobierno» de España. Asimismo, Sánchez ha acusado al PP de abrir la puerta «a la ultraderecha» en los gobiernos autonómicos y municipales, apostando por un discurso de «polarización» que ha hecho que hoy «tengan dos ultraderechas»: Vox y Alvise. Sin embargo, ha señalado que «dentro de tres años, en 2027, se presentarán »tres ultraderechas« y »van a ganarle a los tres".