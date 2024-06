La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su actuación al «obligar» a «desvelar datos confidenciales» sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y por optar por el «ordeno y mando» con los fiscales del Tribunal Supremo en relación con la aplicación de la ley de amnistía. «La única salida que tiene es la dimisión inmediata, porque ya no cabe mayor desprestigio que los que estamos viviendo», ha declarado Gamarra, quien ha afirmado que «la degeneración institucional del sanchismo está hoy más que nunca representada en la degeneración a la que se está llevando a la Fiscalía General del Estado».

En declaraciones en el Congreso, Gamarra ha aludido a «las contundentes declaraciones» de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, reconociendo que había «sido obligada por parte del fiscal General del Estado a desvelar datos confidenciales de un ciudadano», en referencia a la pareja de Ayuso. Según Gamarra, «no está solo la vulneración de los derechos de un ciudadano» sino que «el móvil era la persecución a un adversario político del Partido Socialista», en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. A su entender, «esto es inadmisible y es el mayor reflejo de la degeneración institucional a la que están llegando».

A su entender, no se puede permitir que García Ortiz «permanezca ni un minuto más» en su cargo, máxime cuando ya «ha recibido condenas del propio Tribunal Supremo por desviación de poder». «Por tanto, la única salida es su dimisión», ha enfatizado, para advertirle de que «él no le van a amnistiar por mucho que apoye al Gobierno». Además, ha hecho referencia a lo que ocurre con la amnistía y «cómo sigue con el ordeno y mando» a «los fiscales del Supremo, dejándoles claro qué es lo que tienen que hacer y decir» en relación con esta ley.

«Pero el ordeno y mando del fiscal general del Estado va mucho más allá de su autoridad jerárquica, es que estamos hablando del ordeno y mando en contra de la propia ley. Y el fiscal general del Estado no se puede situar por encima de la ley, sino que tiene que defender el cumplimiento de la misma», ha aseverado. Por todo ello, Gamarra ha recalcado que, a la vista de «los últimos acontecimientos, el fiscal general del Estado »no tiene otra salida que presentar su dimisión«. »Ya no hay más recorrido, está absolutamente acorralado. Pero ya acorralado incluso por la propia Justicia«, ha indicado.

La dirigente del PP ha señalado que la »independencia, la imparcialidad y la neutralidad« que tiene que estar »fuera de toda duda« en este órgano »hoy no exista en España«. »La independencia, la neutralidad, la imparcialidad de la Fiscalía no puede estar en entredicho y lo está«, ha declarado, para añadir que »cada día es una gota más que colma el vaso«. Por todo ello, Gamarra ha reiterado que »si todavía le queda algo de decoro« al fiscal general del Estado, la »salida es su dimisión«. A su entender, es la »única sabiendo que no cabe su cese por parte del Gobierno«.

En el aniversario de las elecciones para las Cortes Constituyentes y la jornada de puertas abiertas en el Congreso, Gamarra ha reivindicado la Transición como »etapa exitosa« y ha defendido el »abrazo entre nuestros padres y abuelos« que trajo a España una democracia plena, que hoy »está perdiendo calidad« bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Dicho esto, y como viene haciendo el PP estos días, ha reclamado de nuevo elecciones generales a Pedro Sánchez porque »su tiempo ha acabado« y España debe »pasar página a este sinsentido« que, en su opinión, »no trae más que privilegios para algunos y perjuicios para otros".