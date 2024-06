El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha afirmado que es «un escándalo en todos los sentidos» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supedite una nueva financiación para Cataluña a la investidura en la Presidencia de la Generalitat del candidato del PSC, Salvador Illa.

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, ha calificado el movimiento del líder del Ejecutivo de chantaje, textualmente, y le ha preguntado si cree que «toda la injusticia» que sufren se debe a que los socialistas no presiden el Govern. También le ha acusado de dar argumentos a aquellos que piensan que los catalanes reclaman un trato que no se merecen: «Es decir, que sólo se nos concederá lo que reclamamos no porque sea justo, sino porque el partido que ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el Govern en Catalunya al precio que sea».

Ha sostenido que le parece inmoral «jugar con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para el partido», y ha criticado que los socialistas solo se acuerdan de las injusticias cuando los afectados son ellos, textualmente.

De este modo, le ha instado a responder a estas preguntas «si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas», en referencia a los apoyos de Junts en el Congreso para investir a Sánchez. También ha apuntado que de cara a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberían mirarse «con lupa» el grado de ejecución presupuestaria ya que, según Puigdemont, lo que te dan por un lado --nuevo modelo de financiación-- te lo quitan por otro --no ejecución de las inversiones presupuestadas--, y le ha recordado que Junts ya avisó de cuáles eran sus condiciones.