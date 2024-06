La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado dar amparo a Vito Quiles «porque no es periodista en activo», al tiempo que ha considerado reprochable la actitud del ministro Óscar Puente, que en sus redes sociales le ha llamado «saco de mierda». En un comunicado, la FAPE explica que ampara a los afiliados de las asociaciones de periodistas en relación a temas generales que afectan a las libertades de expresión y de información, «pero no a ciudadanos que no tienen la condición de periodista» en activo, como Quiles, que es candidato en la lista de Se acabó la fiesta en las elecciones europeas.

Considera por tanto que «el enfrentamiento entre Quiles y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se trata de un conflicto entre dos políticos y que no ha lugar a admitir la petición de amparo». Recuerda que antes de ser candidato en las europeas, Quiles «ha vulnerado sistemáticamente el código deontológico de la FAPE y sus informaciones no cumplen el principio de veracidad que ampara el artículo 20 de la Constitución Española, teniendo, incluso, una causa abierta por un presunto delito de injurias y calumnias. Dicho esto, no podemos aceptar la actitud del ministro Puente», añade el comunicado. «La FAPE considera que sus descalificaciones e insultos son inapropiados de un servidor público y están al margen de la convivencia y el respeto que debe primar en un Estado de Derecho». Recuerda a Puente, que si siente vulnerados sus derechos ante estas opiniones de Quiles puede acudir a la Comisión de Quejas, Arbitraje y Deontología de la FAPE o, en última instancia, a los Tribunales de Justicia; al igual que Quiles a los tribunales si se siente agraviado ante las afirmaciones del ministro. Desde la FAPE reiteran su llamamiento a políticos y profesionales «para que bajen el nivel de crispación, confrontación, e insultos que, desgraciadamente, se han convertido en algo habitual en nuestras instituciones y en las distintas redes sociales», concluye.