Última Hora de la trágica DANA de Valencia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este lunes que no se puede «dar un número realmente fiable» de desaparecidos a consecuencia de la DANA de la pasada semana, lo que no significa que las autoridades no estén «en una búsqueda permanente de todas aquellas personas cuya desaparición ha sido puesta en conocimiento y denunciada tanto a Policía como a la Guardia Civil».