La manifestación con lema 'Mazón dimissió' ha arrancado esta tarde desde la Plaza del Ayuntamiento de València para exigir la «dimisión inmediata» del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell por «no haber sabido gestionar» la catástrofe.

«Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita nuestro País Valencià. Por lo tanto, se han de ir a casa ya», han declarado las portavoces antes de arrancar la marcha.

«Lo que queremos es que esta rabia se manifieste hoy en la calle, pero una rabia silenciosa, porque estamos de duelo por todas las personas que han muerto por la negligencia del gobierno del señor Mazón», han añadido.

A su parecer, la gestión de la crisis por parte del gobierno valenciano «ha sido tan inexistente que resulta criminal». Por ello, reclaman «la dimisión inmediata, no solo del señor Mazón, sino de todo el Consell de la Generalitat».

La manifestación ha sido planteada como una marcha silenciosa por respeto a la víctimas de la terrible DANA que ha asolado gran parte de la provincia. Aun así, se escuchan numerosos gritos de 'Mazón, dimisión'.

Asimismo, los manifestantes portan carteles en los que se pueden leer consignas como 'Mazón, dimisión' con lazo negro en señal de duelo --el más presente-; 'Mazón tu pueblo te repudia, ni olvido ni perdón' o 'Dónde está Mazón mientras el pueblo se ahogaba?'.

El recorrido, que se ha iniciado pasadas las seis de la tarde, atravesará el centro de la capital del Turia hasta finalizar en la Plaza Manises, frente al Palau de la Generalitat, donde está prevista la lectura de un manifiesto. Hasta la ciudad se están desplazando personas a pie desde las zonas afectadas por el temporal para unirse a la ya multitudinaria protesta. Además del acto de València, se han convocado acciones en otras ciudades, entre ellas Alicante.

Entre las entidades que impulsan esta marcha figuran entidades cívicas y sociales como Acció Cultural del País Valencià -Amical de Mauthausen - Arran-SEPC-COS-Endavant - Arrels del Canvi - Assemblea de Barri de Montolivet - BEA- Benicalap Viu - Ca Bassot - Ca Revolta - CNT València - Comissió Ciutat-Port - Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià - Decidim- Plataforma pel dret a decidir del País Valencià - Entrebarris - Escola Valenciana - FAMPA València - Intersindical Valenciana - Joves d'ACPV - JovesxRussafa - LAMBDA - Plataforma 14 d'abril per la República - Societat Coral El Micalet - Teixint Patraix - Associació Cultural És País Valencià. En los últimos días se han adherido decenas de organizaciones.