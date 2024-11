La dirección nacional del PP considera que «no toca ahora» depurar responsabilidades políticas por la gestión de la DANA sino en «arrimar el hombro» para centrarse en la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Por eso, ha ofrecido el apoyo del Grupo Popular al segundo real decreto de 110 medidas adicionales para los afectados por valor de 3.765 millones que ha aprobado el Consejo de Ministros.

«Nosotros no vamos a entrar en el barro ni vamos a contribuir a que la política española se emponzoñe más», ha declarado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección, en la que pese a las preguntas expresas de los periodistas ha evitado un respaldo expreso a Mazón y ha puesto el foco en su comparecencia en las Cortes valencianas del jueves.

Sémper ha hecho hincapié en que el PP se va a centrar en la reconstrucción y en colaborar para «quitar el barro de las calles», actuando con su «vocación de partido de Estado». «Pero para que ese barro no se traslade de las calles, a la política o siga emponzoñando la política», ha abundado.

EL PP CREE QUE ES "TIEMPO DE RECONSTRUCCIÓN" Y "COMPROMISO"

Así, ha recalcado que «hay mucha gente que lo ha perdido absolutamente todo y todavía hay mucha gente que está buscando a sus allegados» y «no se merecen un espectáculo político que hable de los problemas de los políticos y que no se centre en exclusiva en sus problemas». «Por eso creemos que no solo es tiempo de reconstrucción, que también, sino que es tiempo de compromiso. Un compromiso que se condensa en que la política no se convierta en un problema añadido para los ciudadanos», ha resaltado.

Además, y aludiendo a Vox, Sémper ha dicho que habrá «quien tenga la tentación» de «aprovechar esta crisis para hacer avanzar algún tipo de proyecto político», pero ha dejado claro que el PP no va a «practicar el acoso y derribo» contra sus «adversarios». «No vamos a practicar el acoso y derribo contra el actual Gobierno. Aunque tengo que decirles también que somos plenamente conscientes de que si hubiera sido al revés, probablemente no hubiéramos recibido este trato», ha resaltado.

MAZÓN HA QUERIDO «DAR LA CARA» ANTE LOS VALENCIANOS

El portavoz del PP ha subrayado que este jueves «va a haber un acontecimiento político relevante», dado que Mazón, «a diferencia de otros políticos, va a comparecer en el Parlamento de Valencia». «Y esto nos parece verdaderamente importante», ha reconocido. Al ser preguntado qué personas cree que serían las que tendrían que asumir esa responsabilidad política tras la DANA y deberían abandonar su puesto, Sémper ha indicado que «no toca ahora eso». «Y desde luego no vamos a estar nosotros ahora en eso. Estamos en arrimar el hombro para la reconstrucción, en arrimar el hombro para recuperar la maltrecha confianza de los ciudadanos en sus políticos», ha apostillado, para insistir en que no van a «contribuir a embarrar la política española».

Así, el portavoz nacional del PP ha reiterado «que no toca ahora» sino que «lo que toca es pensar en los ciudadanos» y «hablar mucho de lo que hay que hacer». A su entender, «otras cuestiones tendrán su hueco futuro». Preguntado de nuevo qué opina de la gestión de Mazón en las horas previas a la riada, después de pasar varias horas desparecido, y s cree que hay que hay que depurar responsabilidades de su actuación ese día, Sémper se ha remitido a su respuesta anterior y ha recalcado que Mazón comparecerá este jueves porque «ha querido dar la cara».

«Va a tener la oportunidad de explicar ante los valencianos en sede parlamentaria su gestión y cuáles son los pasos que va a dar a futuro. Ya esa comparecencia usted entenderá que es a la que me tengo que remitir, porque es la verdaderamente relevante», ha señalado, quejándose de que Pedro Sánchez se vaya a la cumbre del clima y no comparezca esta semana en el Congreso.

Interrogado de nuevo si 'Génova' respalda a Mazón, después de que el presidente de la Generalitat haya dicho que se siente respaldado por la dirección nacional del PP, Sémper se ha limitado a decir que la política «no debe emponzoñar la vida pública española». «Esta posición la tengo que defender con coherencia, al menos toda la coherencia de la que sea capaz hasta el día de hoy», ha zanjado.