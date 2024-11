El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado este viernes que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ enviara «un simple correo electrónico» para informar de una crecida «brutal» de la rambla del Poyo en la tarde del 29 de octubre, a pesar de que el presidente de esa entidad, Miguel Ángel Polo, participaba de forma telemática en la reunión del centro de coordinación de emergencias.

En su comparecencia en Les Corts, Mazón ha informado además de que el riesgo «inminente» de rotura de la presa de Forata y no otro motivo, fue lo que llevó a usar ese día el sistema Es-Alert de envío masivo de mensajes a los móviles de la población en Valencia. Mazón ha indicado que esa herramienta no se había usado nunca antes en la Comunitat Valenciana, y no está prevista en los planes y protocolos, pero «ante la gravedad de la situación» el CECOPI optó por enviar un mensaje a las 20:11 horas. Ha añadido que la única normativa sectorial en vigor actualmente que contempla los avisos masivos a la población es la relativa a accidentes de industrias químicas y roturas de presas.

El presidente valenciano ha considerado que el uso de este sistema, ante el peligro de que la presa colapsara y «37 millones de metros cúbicos avanzaran como un muro por el río Magro aguas abajo», fue una decisión «acertada de la dirección de la emergencia, de todo el CECOPI, donde están todas las Administraciones». «Es un ejemplo de que sí funcionó la coordinación entre Administraciones», ha afirmado el president, quien ha indicado que a las 20 horas de ese día el secretario de Estado de Medio Ambiente comunicó desde Colombia a la consellera de Justicia que no se podía garantizar que la presa de Forata resistiera.

Sobre la falta de información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, ha insistido en que la crecida del río Magro y de ese barranco fueron dos eventos hidrológicos separados y que, si del primero se tuvo una información «exacta y puntual», del segundo fue «inexacta y tardía». «A las 15:04 la Confederación notificó que el caudal del barranco del Poyo había bajado de 128 a 55 metros cúbicos por segundo, y aun así el Centro de Emergencias no desactivó la alerta hidrológica», ha subrayado el president. Posteriormente, a las 17:13, Emergencias recibió un nuevo correo de la CHJ informando de que el caudal había bajado a 28,7 metros cúbicos, a pesar de lo cual, nuevamente, no se desactivó una alerta que se mantenía desde las 12:20 horas.

«El CECOPI ya no recibirá esa tarde más información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:43. Sin embargo, hoy sabemos que a las 18:33, o incluso antes, en Paiporta la rambla ya se ha desbordado». «A las 18:43 horas la CHJ comunicó al Centro de Coordinación de Emergencias, por correo electrónico, que el caudal en el barranco del Poyo era de 1.686 metros cúbicos, pero no avisó del riesgo de desbordamiento».

«Además, a las 18 horas la medición que constaba en su web, y que luego desapareció, era de 1.725 metros cúbicos por segundo. Señorías, 1.686 metros cúbicos por segundo son 54 veces el caudal del trasvase Tajo-Segura a su máxima capacidad, son cuatro veces el caudal del Ebro, son 1,7 millones de litro por segundo..., y se envía en simple un correo electrónico, uno más entre los 83 que recibió Emergencias aquella tarde», ha lamentado Mazón, quien además ha insistido en que la CHJ, que estaba presente en el CECOPI, no dijo nada.

Mazón ha reclamado este viernes al Gobierno de España que no deje solos a los valencianos «en estas horas tan amargas» y ha reiterado su petición de unos «primeros» 31.000 millones de euros para la reconstrucción de los daños. «Que el Gobierno no nos deje solos en estas horas tan amargas. Reclamo desde esta tribuna los 31.000 millones. Estos primeros 31.0000 millones son la puerta de una casa o el vehículo de un padre para que pueda llevar a sus hijos a un colegio», ha señalado en su comparecencia en Les Corts.

Un colegio con aulas en condiciones junto a un centro de salud que ofrece la mejor asistencia sanitaria posible «es tener algo tan básico como una cocina, una lavadora o una bicicleta porque hay muchas personas, demasiadas, que lo han perdido todo», según Mazón. El president ha asegurado que no se trata de una cifra establecida «al azar, ni por improvisación, rabia o tristeza si no de un primer cálculo de los técnicos de la Generalitat».

Además, ha pedido al Gobierno que active los 2.091 millones «que la UE le concedió en julio de 2021 para la preservación del litoral y de recursos hídricos que no han sido usados y pueden ser determinantes para encauzar barrancos y construir recursos hídricos que ya deberían estar hechos». También ha pedido que se activen los 3.060 millones del PERTE de digitalización del agua. Mazón ha dicho que cada euro a la Comunitat Valenciana «se devuelve multiplicado por diez» y ha subrayado que la petición no es un reto. «No es para poner a prueba a nadie, tampoco al Gobierno, sino para que los valencianos no vivan a prueba los próximos veinte años, para que el pueblo valenciano no esté al otro lado de la ventanilla», según el president.