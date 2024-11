El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha afirmado que a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «parece que no le duelen los muertos» de las inundaciones por la DANA en Valencia.

Tellado ha cargado contra Ribera, tras el visto bueno a su candidatura como vicepresidenta de la Comisión Europea, en una entrevista con Onda Cero este jueves, en la que ha acusado a la ministra de incompetencia, intransigencia, egoísmo, indolencia y de fingir «compungimiento» en sus comparecencias en el Congreso y el Senado.

«Teresa Rivera parece que no le duelen los muertos, que esto no va con ella y en mi opinión es tremendamente, tremendamente grave. Uno no se puede dedicar a la política instalado en posiciones de esa frialdad en el cálculo, ni siquiera político, en el cálculo personal de lo que a mí me interesa y esa es la posición de Teresa Ribera y de Pedro Sánchez», ha afirmado.

Además, ha acusado al Gobierno de «denegación de auxilio». «Si el Gobierno manejaba toda la información que manejaba y sabía que podía pasar lo que pasó, el Gobierno no solo actuó mal, sino que actuó de mala fe y que hay una denegación de auxilio», ha dicho. Tellado ha aludido además a las competencia directas de la ministra para la Transición Ecológica en la tragedia, por estar al frente de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por anular en 2021 las obras de acondicionamiento previstas en el barranco del Poyo, que se desbordó.

Cree que por ello Ribera estará obligada a «dar explicaciones en sede judicial» y por ese motivo los populares le preguntaron si se comprometía a dimitir en el caso de ser imputada, sin obtener respuesta. Tellado ha censurado además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya «salido con la suya» y Ribera vaya a ser vicepresidenta de la Comisión Europea, lo que considera un ascenso «a la persona que pudo haber evitado esta tragedia», por sus competencias en prevención.

Los 22 eurodiputados del PP español votarán contra el conjunto del Colegio de Comisarios, por incluir a Ribera, y Tellado ha cargado contra Sánchez por apoyar a candidatos propuestos por los primeros ministros de Italia y Hungría, Giorgia Meloni y Víktor Orban. «Sánchez creía que en Europa había que ponerle líneas rojas a la ultraderecha y ha decidido apoyar a los comisarios de Orban y Meloni con tal de conseguir que su amiga Teresa Ribera sea comisaria Europea», ha afeado. También lo ha hecho su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje en X, en el que ha sostenido que «Sánchez no milita en nada que no sea él mismo» y que mientras el PP defiende sus principios el PSOE traiciona los suyos. «Caretas fuera. Ya apoya lo que él mismo tacha de extrema derecha», ha reprochado.