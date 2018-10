Paula Echevarría y su inapropiado chiste sobre gays

Paula Echevarría la ha vuelto a liar en Instagram. Esta vez, la polémica ha surgido tras hacer un desafortunado chiste sobre gays en sus stories de la red social.

«No confíes en nadie porque, cuando menos te lo esperas, maricón el que lo lea», publicó la influencer. En tan sólo unos minutos las criticas les empezaron a llover a la actriz y muchos tildaron su comentario de homófobo.

Ante tantas críticas a la actriz no le ha quedado más opción que dar explicaciones de sus palabras. «Antes de que salga algún ofendido. Adoro a los gays, bueno, a los que conozco y me caen bien. Vamos, que no es discriminación, es un simple chiste...que últimamente hay que andar con pies de plomo», se excusó Paula Echevarría.

Finalmente, la actriz de Velvet ha querido zangar la polémica pidiendo disculpas: «por si acaso, pido perdón también al plomo... Love is love».