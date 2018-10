Un conductor vacía el autobús para dejar subir a un hombre en silla de ruedas

El conductor de un autobús parisino vacío el vehículo para facilitar el acceso a una personas discapacitada que iba en silla de ruedas.

Según indica el rotativo Le Point, el autobusero se indignó porque nadie hacía hueco al discapacitado, afectado por esclerosis múltiple. Ante esto, obligó a descender a todos los pasajeros, un gesto que ha sido muy comentado en Francia.

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'est levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!

