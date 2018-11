Dani Mateo se suena los mocos con la bandera de España

Dani Mateo la ha vuelto a liar en El Intermedio. El polémico cómico hizo en el programa de televisión una parodia de la lectura de la Constitución de la Princesa Leonor, pero en un tono más crítico que a algunos no les ha sentado del todo bien.

Dani Mateo apareció en antena en un escenario similar al la heredera, leía el prospecto de Frenadol cuando, de pronto, estornudó y se sonó los mocos en la bandera de España.

Rápidamente, y siguiendo la broma, Mateo pedía disculpas: «¿Qué he hecho, qué he hecho? No, no, no. Yo no quería ofender a nadie», aseguró mientras besaba la bandera. Y continuó diciendo: «No quería ofender, ni a los españoles, ni al rey ni muchos menos a los chinos que venden estos trapos». «Señores de la Audiencia Nacional, no soy yo, son las contraindicaciones», sentenció.

Muchos han muerto por defender la bandera de España y lo que representa. Soldados, policías y guardias civiles que velan por nosotros. Por nuestras vidas.

Dani Mateo, ese bufón vomitivo se ha limpiado los mocos con ella y la ha llamado "trapo de bazar".pic.twitter.com/7123D0b2WB — Natalia Pastor (@NataliaPastor) 1 de noviembre de 2018

La escena, que apareció en el programa de La Sexta, comentaba en todo de humor algunos de los actos conmemorativos por los 40 años de la Constitución. Las reacciones en las redes sociales no han tardado en aparecer.