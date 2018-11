Un matrimonio español, expulsado de un avión por no hablar inglés

Un matrimonio español ha sido expulsado este lunes de un avión de la compañía holandesa KLM que iba a despegar en Ámsterdam con destino a Madrid. Tal y como se puede ver en los vídeos compartidos en Twitter por los pasajeros, el marido sorprendido explica las causas de la discusión que terminó con él y su esposa fuera del avión.

Tal y como detalla el hombre, uno de los auxiliares cogió el equipaje de mano de la pareja para cambiarlo de sitio y él no estaba de acuerdo: «Me quería mover el equipaje y les he dicho que, por favor, no tocaran la mochila porque tengo un ordenador dentro y que no me lo estropeara. Ha venido el comandante llamándome con el dedo, sin ni siquiera dirigirse a mí y que me echaban del avión, perdonen ustedes», afirma el hombre en la grabación.

El azafato hablaba en inglés y el hombre en español, esto hizo que no se pudiesen entender y que el trabajador de KLM malinterpretara los gestos del afectado. Como consecuencia, el jefe de cabina ordenó la expulsión de la pareja, pese a las quejas de los pasajeros.

Por su parte, la tripulación ha afirmado al medio La Razón que el hombre tuvo una actitud «amenazante» y ha pedido disculpas al resto de los viajeros por la «desagradable experiencia».