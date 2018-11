Un colegio prohíbe usar mochilas y un alumno decide llevar sus libros en un microondas

El colegio británico Spalding Grammar School decidió prohibir a los alumnos de entre siete y once años que usasen mochilas, ya que el peso de estas puede acarrear serias consecuencias para la salud.

Ante esta iniciativa un estudiante de 17 años, Jacob Ford, comenzó una protesta silenciosa que se ha convertido en un fenómeno viral. Según Ford «siempre se pueden organizar los libros y cuadernos para que el peso de los mismo no sea un problema».

Por ello, decidió llevar sus libros a clase en un microondas, además de escribir una carta a la dirección del centro para que cambiasen la ordenanza. Esto le costó al joven dos días de expulsión y que el centro le solicitase que entregara su móvil para que no publicase más fotos de su protesta en las redes.

Today I met Jacob Ford, from Spalding who protested against his school’s ‘no rucksack’ policy by taking his work to school in a different object each day of the week. This was the final effort.

