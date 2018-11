Errejón confunde la Primera División femenina con el fútbol base y le llueven las críticas

Un comentario del Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos Íñigo Errejón ha causado sorpresa e indignación en la esfera deportiva, especialmente la que trata con mayor interés el deporte femenino.

Errejón asistió a un partido de «las chicas del Rayo», como él mismo difundió a través de las redes sociales. Sin embargo, se erró catalogando el fútbol profesional femenino de Primera División como «fútbol base».

Disfrutando del fútbol base . No se vive como en el campo, más aún en Vallekas. Espectacular remontada de las chicas del Rayo! pic.twitter.com/o7ir994yaW

Muchos usuarios hicieron ver a Errejón su lapsus, y él mismo reconoció que había usado mal el término.

Según él, quería referirse a todo aquel fútbol alejado del que acapara los focos mediáticos, algo que no obstante no tiene nada que ver con el calificativo de «base», que normalmente se utiliza para los estadios deportivos más incipientes y para las categorías de formación.

Desgraciadamente demuestras que no tienes ni idea de fútbol femenino y has ido únicamente por y para tu postureo.

No es fútbol base, se trata de fútbol profesional y es la Primera División Femenina. https://t.co/smkQXAWWE4