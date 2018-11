La historia de superación de José María García

El libro 'Hoy sí me puedo levantar', que recoge testimonios de superación y cuyos beneficios son para la Asociación de Padres con Niños con cáncer en Andalucía (Andex), fue presentado el jueves en Madrid por los periodistas José María García y José Ángel de la Casa, dos de las personas que relatan sus historias en esta obra.

En esta presentación, José María García abrió su corazón y explicó su experiencia. «Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida es apoyar la creación de la clínica Cemtro. Además, una de mis grandes pasiones ha sido siempre el fútbol sala. No entiendo cómo los equipos de Primera no tienen todos un equipo de fútbol sala», comenzó a narrar el periodista deportivo tal y como detalla ABC. «Durante un torneo, salí a correr, porque siempre me ha gustado mucho hacer deporte. Y comencé a sentir frío. Después de los diez o doce kilómetros seguía sintiendo frío. Ganamos aquel partido y después... Me encontraron un bulto. El médico me dijo: podemos ganar este partido. Pasé 46 sesiones de quimio y 80 de radio. Como buen masoca, tengo guardada esa máscara», contó.

El medio nacional añade que García afirmó que «mi hijo me decía que no dijera la palabra cáncer. Pero es que hay que decirla. Hay que ponerla a la vista. Soy católico, creyente. Lo mismo que yo lo padecía Paquito Fernández Ochoa. Él no lo puede contar. Los que tenemos el privilegio de ser supervivientes tenemos la obligación de predicar con nuestro ejemplo. No se acaba el mundo. Hay que luchar y llevar la cabeza hacia el optimismo incluso sabiendo que te puedes quedar en el camino. Podéis contar conmigo», concluyó.