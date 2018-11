Knickers, la vaca gigante que se libró del matadero

Que Knickers no es una vaca corriente salta a la vista. Sus 1.400 kilos y sus casi dos metros de altura, el doble que una vaca normal, la han librado del matadero, puesto que no cabe. Su propietario la ha bautizado como la más grande de Australia, y su historia está recorriendo todo el mundo.

En declaraciones a la CNN el ganadero responsable de la explotación donde vive Knickers afirma que esta no solo es admirada por los humanos, si no que el resto de vacas, al verla, le siguen allá donde vaya.

No ha revelado sin embargo cual es el motivo del tamaño exagerado del bovino.

La verdad es que la imagen de Knickers pastando junto al resto de sus compañeras no deja de ser curiosa, del mismo modo que la que aparece junto al ganadero, que a su lado parece más bien un niño pequeño.

At 194 centimetres high, WA-born steer Knickers is believed to be the tallest in Australia — and one of the tallest in the world. https://t.co/ZCOZVh124z pic.twitter.com/OAW8JcWozX