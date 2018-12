Alenjandro Sanz presenta su nuevo single 'No tengo nada'

El cantante Alejandro Sanz ha presentado este viernes 30 de noviembre en Madrid su single 'No tengo nada', un anticipo del que será su nuevo álbum que se publicará en 2019, '#Eldisco'. En rueda de prensa el cantante ha dicho que no le preocupan «ni los likes ni las visitas».

«No me preocupan ni los likes ni las visitas. Me importa más lo que la gente opine que la cantidad de gente que lo está viendo», ha asegurado.

A pesar de su despreocupación por los números, la presentación del videoclip de su nuevo single, que fue a las 00.00 horas de este viernes en directo a través de YouTube, ya se encuentra en el número uno de las listas de tendencias en varios países, además de contar con casi medio millón de visulizaciones en la plataforma.

El cantante siguió también el estreno rodeado de su equipo y leyendo los comentarios de sus fans a la vez. «Para mi es muy bonito ver la emoción de la gente y cómo lo han vivido. Necesitamos un poco de esa energía de comunicarnos», ha añadido.

Además, el videoclip que acompaña al lanzamiento del sencillo es obra del fotógrafo, diseñador y realizador Jaume de Laiguana, con el que ya contó para su álbum 'No es lo mismo' (2003).

'No tengo nada' sigue la línea del artista, que ha desvelado que el flamenco está presente en el disco pero que «no es tan evidente» ya que le gusta «mezclar estilos» y que la música «no se tenga que encasillar por etiquetas».

«Estoy muy contento de que pasen cosas en la música como Rosalía. Todo el mundo está intentado contar cosas y eso es muy importante para la música», ha dicho Sanz.

#Lagira, que comenzará el próximo año, pasará por «varias capitales europeas, latinoamérica, y Estados Unidos» y durará casi dos años. En España, constará de cuatro conciertos, uno en el Estadio Benito Villamarín, en Sevilla, el 1 de junio; otro en el RCDE Stadium, en Barcelona, el 8 de junio; en el Wanda Metropolitano de Madrid el 15 de junio; y en el Estadio Martínez Valero en Elche el 21 de junio.

Asimismo, el cantante ha querido reivindicar el formato físico, que asegura «acabará desapareciendo», y su parte «más emocional». «Ha sido un lanzamiento muy emocional. Siempre hay nervios pero han sido muchos meses trabajando con los productores del dico. Hemos puesto mucho empeño y lo hemos hecho contando con profesionales», ha asegurado.

Grabado en los meses de marzo y octubre de 2018 en Miami, el disco también contará con colaboraciones como la de la Orquesta Filarmónica de Praga o la artista Camila Cabello, entre otros.

Por otro lado, el cantante no ha querido dejar pasar la ocasión para reivindicar su apoyo al movimiento feminista. «Quien no sea feminista no está en este mundo. Hay gente que se resiste con los micromachismos. Es muy importante que todos nos sumemos a esto sin condiciones. También hay gente que se resiste a 'Madrid Central', pero es algo que tiene que pasar», ha finalizado.