La policía de Nueva York busca a la persona que perdió un anillo de compromiso en Times Square

La policía de Nueva York realiza una búsqueda muy particular, para devolver el anillo de compromiso que un hombre perdió en un alcantarillado del popular sector turístico de Times Square, tras proponer matrimonio a su novia.

«Buscado por dejar caer el anillo de su prometida. Ella le dijo sí, pero estaba tan emocionado que dejó caer el anillo en la rejilla», publicó la policía en su cuenta de Twitter, en la que pide ayuda del público para encontrar a la pareja.

La escena, ocurrida el sábado en Times Square, fue captada por cámaras de seguridad y el vídeo hecho público en un intento ahora por localizar a la pareja de enamorados. La policía recuperó el anillo con diamantes, no sin antes limpiarlo, del cual publicó una foto junto con un número de teléfono.

«Aquí está una foto del anillo que nuestros oficiales recuperaron (¡y limpiaron!). Si conoces a la feliz pareja, ¡entonces podremos devolverles el anillo!», indicó además la policía en un segundo tuit.

