Animalistas proponen cambiar frases como «ser un conejillo de indias» por «ser un tubo de ensayo»

La organización Persona por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha propuesto este martes reemplazar expresiones que trivializan el sufrimiento animal, tal y como informa El País. Un ejemplo de esta propuesta sería substituir el dicho popular «matar dos pájaros de un tiro» por «alimentar dos pájaros con un panecillo».

En su cuenta de Twitter, la ONG ha comparado este tipo de frases con el lenguaje racista, homofóbico o discriminatorio. «Las frases que trivializan la crueldad hacia los animales se desvanecerán a medida que más personas empiecen a apreciar a los animales por lo que son», tuiteó PETA.

Las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar. Muchos usuarios consideran ofensivo comparar este tipo de lenguaje con las minorías humanas que han sido acosadas. Ante estos ataques, PETA se ha defendido: «Para los que odian: con tanta negatividad en el mundo, ¿por qué no aligerar y usar el lenguaje de una manera que fomente ser amable con los animales?».

Words matter, and as our understanding of social justice evolves, our language evolves along with it. Here’s how to remove speciesism from your daily conversations. pic.twitter.com/o67EbBA7H4