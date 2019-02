¿Qué hay tras la muerte de Natacha Jaitt, de Gran Hermano?

La muerte de la exconcursante de Gran Hermano España Natacha Jaitt está rodeada de claros y oscuros. Fue hallada sin vida este sábado en un local al que había acudido junto a un conocido para cerrar un acuerdo para un evento. Ya no salió de allí, su cuerpo fue localizado por la policía horas después. Estaba recostada, desnuda y boca arriba en una cama sin sábanas.

La policía apunta a que la exgran hermana murió por un fallo multiorgánico tras la ingesta de alcohol y sustancias estupefacientes -al encontrar restos de droga en su nariz-, pero habrá que esperar a que se hagan públicos los resultados definitivos de la autopsia.

El caso ha causado gran revuelo en Argentina, especialmente por las especulaciones de las últimas horas y por la filtración a la prensa de las declaraciones de las personas que estuvieron en aquella reunión con Natacha, que confirman que hubo sexo, alcohol y drogas.

Pese a todas estas versiones, poco se ha esclarecido sobre qué pudo ocurrirle a la modelo y actriz de 41 años que hace unos meses denunció públicamente casos de abusos sexuales relacionados con la política, el deporte y la periodismo. Algo que le pasó factura en los últimos tiempos, por lo que llegó a escribir en Twitter un mensaje que ahora no ha hecho más que sembrar aún más la dudo sobre lo que realmente le pudo ocurrir.

AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit ????.