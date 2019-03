Un marido descubre 19 años después que su esposa había sido hombre

Aunque el caso se remonta a 2012, la historia se ha vuelto a viralizar en las redes en los últimos días. Se trata de la historia de un belga llamado Jan, de 64 años, que contrajo matrimonio con una mujer indonesia llamada Mónica que trabajaba en su casa como interna.

Lo que resulta sorprendente de esta historia es que el hombre descubrió 19 años más tarde que su esposa había sido hombre años atrás antes de someterse a una operación de cambio de sexo.

Jan, de común acuerdo con Mónica, había decidido no tener hijos. Él ya los tenía de una relación anterior. «Era una mujer atractiva, no tenía rasgos masculinos», indicó el hombre. Y añadió que ella le engañó simulando tener la menstruación poniéndose compresas. «Incluso durante el sexo nunca me di cuenta de nada», añadió.

Unos mensajes comprometedores de otros hombres en el ordenador de Mónica pusieron en alerta a Jan, que no paraba de recibir rumores por parte de amigos y de su propio hijo de que su esposa era en realidad un hombre operado.

Todo esto desembocó en una disputa en la que la pareja llegó a las manos. Mónica le confesó entonces que nació niño, pero que ahora era una mujer. El hombre emprendió acciones legales para anular su matrimonio y admitió haber visitado a un psiquiatra «para controlar mis emociones».