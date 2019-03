Chenoa confiesa que practica el «autoamor»

La cantante Chenoa ha explicado en la revista Lecturas cómo se encuentra su corazón. La artista ha confesado que «es coger una tarde e irte a dar un masaje de una hora, que no se va a parar el mundo. O hacerte una mascarilla en casa. Una hora de las 24 que tiene el día habría que utilizarla para sonreírle al mundo, porque al final cuando sales a la calle a la gente la miras mejor».

La colaboradora de Zapeando está soltera desde que rompió con el músico Javier Arpa, con quien tuvo una relación de idas y venidas durante varios años. La jurado de Tu cara me suena, además, ha explicado que «aunque llegue a casa y esté muy sola, soy feliz».

Chenoa ha asegurado que no ha tirado la toalla en el amor: «Yo no estoy para nada cerrada a enamorarme ni mucho menos. Hay etapas en las que estás muy a gusto, y que para que eso te lo trastoque alguien tiene que venir a sumar, no a restar». Y ha añadido que «si alguien quiere y a mí me pica el gusanillo, pues saldrá. Tampoco se trata de que sea algo desesperado, sino fluido».

El 1 de febrero la artista presentó su último tema, A mi manera. Con la letra busca «el equilibrio de emociones». «Al igual que me alegro de que alguien se case, lo mismo quiero para mí cuando yo no lo hago. Yo no me caso, pero no pasa nada, no es algo raro».