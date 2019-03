Carmen Maura evita a Cataluña y Almodóvar pero se desquita con los políticos

La actriz Carmen Maura no tiene pelos en la lengua. A su edad y con la trayectoria que atesora a su espalda no le hacen falta. Por eso su reciente intervención en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3 dejó varios titulares jugosos a los que la inmensa mayoría de la prensa nacional les da cabida, aunque también evitó extenderse en algunas materias por las que últimamente ha sido objeto de muchos comentarios.

En su velada con Pablo Motos Maura recordó una de sus últimas apariciones en los medios hablando sobre temas que poco tienen que ver con su actividad profesional. Fue en una entrevista para 'El Mundo' cuando una de las más emblemáticas chicas Almodóvar dijo textualmente «me pone negra dar dinero a los catalanes, que son los que menos lo necesitan». Ya entonces le llovieron críticas, palos y alabanzas por todas partes, dependiendo del sector. Aunque ella, muy digna, dijo que «me olvido de lo negativo». No quiso profundizar mucho más en ello, sabedora de que es un tema espinoso que levanta ampollas.

Sobre la cuestión territorial que atenaza a una parte de España desde hace tiempo solo quiso dejarle un recadito a los políticos, a los que responsabiliza del estado de la cuestión. «Habría que quitarles el sueldo y que no cobraran hasta que no se pusieran de acuerdo».

Su nivel, dijo, «es bajísimo. Son unos maleducados impresionantes». Una opinión muy popular a la que, a buen seguro, no le faltan partidarios.

Más allá del recurso recurrente de atizar a los políticos, Motos intentó que Maura hablara también sobre su actual relación con el director Pedro Almodóvar, pero la actriz no entró mucho al trapo.

Dijo que no estuvo en un acto de homenaje a uno de sus primeros trabajos con el manchego por una causa muy concreta: estaba de gira. «No tenemos trato y ya casi no hablo de él porque se enfada porque yo tengo un humor muy ácido y aunque no lo hago aposta no le gusta», recalcó.