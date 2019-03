Un león 'fugitivo' pasa la noche en una celda

Un león que se escapó hace un mes del parque nacional de Karoo, en el sur de Sudáfrica, pasó la noche del miércoles al jueves en una celda policial a la espera de que pueda volver a ser trasladado a su habitat, según ha informado la reserva natural.

«El león desaparecido ha sido encontrado y está actualmente esperando en una celda policial de Sutherland», indicaron responsables de la gestión del parque en su cuenta de Twitter.

El león se escapó el pasado 15 de febrero y fue encontrado este miércoles en una granja de esta población a más de 200 kilómetros de la reserva.

Lion that escaped Karoo National Park near Beaufort West and has been roaming freely the last month has been captured! Turn your sound on! He sounds angry ???????? - ????: @WitbooiReggie pic.twitter.com/qRukZsKqg1