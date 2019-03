Ana Obregón sobre el cáncer de su hijo: «La pesadilla ha terminado»

Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessando Lequio, parece haberse recuperado por completo del cáncer que padecía. Así lo ha comunicado su propia madre en el programa de la televisión gallega Land Rober Tunai Show.

El presentador del formato, Roberto Vilar, formuló la pregunta clave a la actriz: «¿Cómo se encuentra tu hijo Álex?». La bióloga contestó de forma tajante: «La pesadilla ha terminado».

Durante la entrevista también hubo tiempo para hacer bromas e incluso un par de llamadas telefónicas. Es más, ante la posibilidad de que Antonia Dell'Atte llamara al programa, Obregón dijo entre risas: «Antonia no llama, seguro que no», pero añadió irónica «bueno, si le habéis pagado es posible que llame».

La actriz, habló por primera vez de la enfermedad de su hijo en octubre. Fue en la revista ¡Hola! donde aseguró que la confirmación del tumor fue un mazazo pero que «al ver la impresionante entereza de mi hijo, me dije: 'Si yo ahora me quedo en shock, no le salvo la vida'». Pocos días después Alex hizo su primera aparición pública desde que le diagnosticaron la enfermedad.

El mes de abril se conoció la enfermedad del hijo de Ana Obregón y desde ese momento se trasladó a Estados Unidos para tratarse. El 15 de septiembre Alex comenzó la última etapa del tratamiento en Nueva Jersey.