La hazaña de dar a luz a seis bebés en sólo nueve minutos

La protagonista de esta historia se llama Thelma Chiaka y ha salido en todos los medios estadounidenses por haber dado a luz a seis bebés en tan sólo nueve minutos.

Los pequeños han llegado al mundo entre las 4:50 y las 4:59 de la madrugada del pasado lunes en el Hospital de Mujeres de Texas, según ha informado el centro sanitario.

Tanto los bebés como la madre se encuentran en buen estado de salud, aunque los pequeños han tenido que ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos para controlarlos.

Doctors at The Woman's Hospital of Texas in Houston deliver sextuplets in under 10 minutes, with mother Thelma Chiaka reportedly doing well after beating odds of one in 4.7 billion with daughters Zina and Zuriel and two yet-to-be named sets of twin sons. https://t.co/Aj0gf76RPz pic.twitter.com/KQfu9Id8sR