Las primeras palabras de Jorge Javier Vázquez tras sufrir un ictus

Sálvame diario ha conectado por primera vez en directo con Jorge Javier Vázquez que se encuentra ingresado en el Hospital de la Zarzuela tras sufrir un ictus. Al otro lado de la línea telefónica estaba Paz Padilla, el resto de sus compañeros y el público del programa que le han recibido con una gran ovación.

El presentador ha explicado en primera persona como está de salud y los detalles de la horrible experiencia por la que ha tenido que pasar después de que tuviera que ser operado de urgencia el pasado lunes tras sufrir un derrame intracraneal. «Ha sido un episodio del que podría haber salido francamente mal», ha empezado diciendo Jorge Javier. Después ha explicado que ya había sufrido dos antecedentes, un mareo en Marrakech y otro mientras presentaba Gran Hermano Dúo.

Jorge Javier Vázquez acudió el sábado día 16 al hospital tras varios días con un fuerte dolor de cabeza y, tras una prueba que arrojó un resultado muy grave, fue sometido a una intervención de urgencia. Después supo que también había sufrido un ictus. Vázquez cuenta que escuchó decir al doctor que había algo «gravísimo», una vez en planta le aseguraron que «las consecuencias podrían haber sido muy graves, nefastas».

«Lo que más me preocupaba fue contárselo a mi madre», ha revelado durante la conexión. Sobre su actual estado de salud ha dicho: «Estoy en planta, en observación, y todavía en peligro. Es muy importante el postoperatorio y es importantes saber qué pasa. Me han recomendad un mes de absoluto reposo y dentro de un mes me tendré que volver a hacer la prueba y a ver..».