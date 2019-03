La hija de Lydia Bosch, acosada por dos hombres en una furgoneta

Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch, ha contado a sus seguidores de Instagram el terrible episodio de acoso que tuvo que vivir el pasado jueves. Mediante los stories de la red social, ha explicado la desagradable escena que tuvo que pasar mientras iba en su coche.

La hija de Lydia Bosch y Miki Molina ha dicho: «Me apetece contar algo. Acabo de salir de hacer gimnasia ahora mismo, yo voy tarde porque no puedo antes. En el camino de vuelta, en coche, me ha pasado algo bastante incómodo. Se ha puesto de repente una furgoneta blanca a mi lado, con dos chicos dentro, y han empezado a pitarme. Al principio miraba para atrás pensando que estaba haciendo algo mal hasta que han bajado la ventanilla los del coche y han comenzado a chasquearme, como a los perros. De eso han pasado a subirme la música y a ponerme una canción de reaggeaton que decía algo así como ‘quiero hacértelo todo’. El semáforo estaba en rojo y al ponerse en verde he acelerado rápido, pero he tenido mala suerte de que había otro en rojo. He estado en una recta de unos 500 metros con ellos por detrás, pegando su coche al mío y así repetidas veces. Me he sentido súper incómoda y lo único que hacía era mirar para el frente e ignorar, hacer que no les escuchaba, pero obviamente sí que les escuchaba».

Tras compartir esta situación con sus seguidores, la actriz ha hecho una reflexión en la misma red social sobre las situaciones a las que se enfrentan las mujeres cada día.