Raquel Sánchez Silva, relacionada con un narcotraficante italiano en su declaración sobre Mario Biondo

Raquel Sánchez Silva ha vuelto a ser noticia en Italia a raíz de las nuevas informaciones sobre la muerte del que fuera su marido, Mario Biondo. En las declaraciones, tal y como detalla La Vanguardia, se ha señalado que la pareja habrían tenido relación con un traficante de drogas desde 2008 hasta la fecha del supuesto suicidio de Biondo.

El programa de Mediaset Italia Le Ieni (Hienas) ha emitido las imágenes del testimonio de la presentadora, donde pierde los nervios e incluso pide «amparo» al magistrado. El formato televisivo ha remarcado las «numerosas contradicciones entre la investigación española y las pruebas halladas por la Fiscalía de Palermo», que lleva el caso a petición de la familia de Mario Biondo.

Uno de los momentos más tensos se produjo en la segunda declaración de la periodista, cuando el fiscal italiano le preguntó si conocía al traficante Nacho Leonardi. Raquel Sánchez Silva lo negó, pero en ese momento se desveló que Biondo había hecho una copia de seguridad del móvil de la española en su ordenador. En esta copia de seguridad se podía ver que tenía al traficante en su lista de contactos, que se habían mandado mensajes e incluso llamado. Sánchez Silva, visiblemente nerviosa, dijo: «Necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mi móvil? ¡Es mi vida privada!».

.@CristianoPasca continua a indagare sui misteri legati alla morte del cameraman siciliano Mario Biondo, trovato impiccato in casa sua. La versione della moglie, la diva tv spagnola Raquel Sanchez Silva, non convince: ecco perché ???? https://t.co/6XaAqXSnw4 pic.twitter.com/PmAjqCYmuG — Le Iene (@redazioneiene) 28 de marzo de 2019

«Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia, señor juez, no me parece justo». El magistrado le recordó que «nadie la está amenazando» e insistió en que respondiese a la pregunta. Al final, la presentadora de Maestros de la costura señaló que «no se acordaba».