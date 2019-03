Personas mayores de 50 años y niños, los más afectados por el cambio de hora

El cambio de hora puede provocar trastornos del sueño. En este contexto, el doctor Carlos Egea, responsable de la Unidad de Sueño del Hospital Vithas San José de Vitoria, ha destacado que las personas mayores de 50 años y los niños son los colectivos más vulnerables y afectados por el cambio de hora.

También ha señalado que aquellas personas que padecen migrañas o epilepsia pueden ver incrementados sus síntomas. Sin embargo, ha asegurado que en las personas sanas los efectos son mínimos.

Además, el cambio horario que se produce en primavera nos afecta más que el de otoño, ya que, según ha explicado, se altera la secreción de melatonina, la hormona que regula el estado de sueño dependiendo del sol. Este cambio de hora se asocia con menos luz en las primeras horas de la jornada y más por la tarde. Como consecuencia, al haber más luz se produce menos melatonina, lo que induce el sueño más tarde.

Por ello, desde la Unidad del Sueño de este centro han elaborado una serie de recomendaciones para adaptarse al cambio de hora y paliar estas molestias.

Entre estas recomendaciones han destacado mantener un horario de sueño, no tomar medicamentos para dormir, evitar el tabaco y las bebidas excitantes antes de ir a la cama, no tomar cafés o tés a última hora del día, no realizar ejercicio por la noche y evitar consumir grandes cantidades de comida antes de dormir.