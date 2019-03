El estado de salud de Mick Jagger obliga a posponer la gira de The Rolling Stones

Los Rolling Stones han aplazado su gira por Estados Unidos y Canadá, anunció este sábado el cantante Mick Jagger, quien dijo que espera volver pronto a los escenarios.

«A todos nuestros seguidores en Estados Unidos y Canadá que habían comprado entradas, lo siento mucho. Realmente odio decepcionarlos así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver a los escenarios tan pronto como pueda. Una vez más, pido disculpas a todos», dijo el carismático cantante de la banda en su cuenta de Twitter.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.