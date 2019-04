Una bola de fuego cruza el cielo de Florida

Varios transeúntes y ciudadanos de Gainesville, una localidad de Florida (EEUU), captaron con sus teléfonos móviles el paso de un meteorito en forma de gran bola de fuego por encima de sus cabezas.

El vistoso fenómeno, del que dieron cuenta en las redes sociales, fue confirmado por las autoridades y especialistas, y las imágenes del meteorito se convirtieron en virales, alcanzando miles de reproducciones en poco tiempo.

De la caída del meteorito hay varias tomas desde varias localizaciones diferentes, algunas bastante espectaculares, pese a la fugacidad de la estampa.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee dijo no poder confirmar la localización de ningún resto en tierra del meteorito, y tan solo tienen referencias de testigos que dijeron haber visto y grabado su paso por el cielo nocturno.

Just witnessed a once in a lifetime event #meteorshower pic.twitter.com/WTLNtFJWtz