Un 'Moby-Dick' sin la letra 'e' para concienciar sobre la discapacidad

Al Capitán Ahab le falta un brazo y no una pierna, busca un pulpo en lugar de una ballena y navega por los mares de Cuba y no en los de Nantucket en «Moby-Dick sin límites», una reescritura del clásico para concienciar sobre la igualdad de las personas con discapacidad en los que no aparece la letra «e».

Esta nueva versión de la novela de Melville se ha presentado este miércoles en Fnac Callao con la presencia de Jesús Vidal y Gloria Ramos, actores de la ganadora del Goya a Mejor Película «Campeones».

Se trata de un proyecto conjunto de Down Madrid, Fnac y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) está disponible para descarga gratuita a través de la web www.mobydicksinlimites.com

«Nuestras vidas están hechas día a día, superando nuestras propias limitaciones y sin que el temor a las dificultades y 'a los monstruos marinos' que nos rodean sea un obstáculo, sino más bien un estímulo», ha señalado Agustín Matía, director gerente de Down España.

«Lo distinto se transforma y se hace mejor, ha añadido Luis Cayo Pérez Bueno, director de Cermi, algo en lo que ha coincidido Jose Martín, responsable de branded content de FNAC, al afirmar que «las personas con discapacidad son capaces de engrandecer nuestro mundo con nuevos puntos de vista».