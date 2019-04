Coca Cola con leche, la nueva mezcla de moda

Una nueva moda ha llegado a Reino Unido: la 'Milk-coke', es decir, la mezcla de Coca Cola con leche. El escritor James Felton es el propulsor de esta combinación que ha abierto el debate en redes sociales.

Ya hay defensores y detractadores de la milk-coke, e incluso hay usuarios que afirman que ya conocían esta mezcla. Algunos recuerdan que sus padres, cuando eran pequeños, ya les daban refrescos con leche; otros señalan que la combinación tiene mucha similitud con los populares floats de Estados Unidos, que consiste en una bola de helado servida sobre un refresco.

Lo cierto es que la mezcla de Coca Cola y leche ya se realiza en países como Tailandia o China, aunque allí se opta por la leche condensada.

Milk coke is a real thing. Brummies love it. We can all move on from this discussion now, I will be taking no further questions. pic.twitter.com/dQR8bg3UAO