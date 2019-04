El milagro de un perro rescatado en el mar a más de 200 kilómetros de la costa

Boonrod, el perro que fue rescatado por los trabajadores de una plataforma petrolífera en alta mar situada a más de 200 kilómetros de la costa tailandesa, se encuentra sano y salvo y será adoptado por uno de sus rescatadores.

El canino, cuyo nombre en tailandés se puede traducir como «superviviente milagroso», se encuentra al cuidado de la clínica 2 Talay en tierra firme después de casi perecer en las aguas del golfo de Tailandia.

«Está bastante alegre y ya puede comer», indicó a Efe Saratsa Wadi, trabajadora de la clínica veterinaria donde se encuentra el animal en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia.

