Terelu Campos deja 'Sálvame'

Terelu Campos no ha aguantado más y ha decidido abandonar Sálvame. Las críticas a su hermana, Carmen Borrego, han superado a la colaboradora.

Todo comenzó cuando la hija mayor de María Teresa Campos decidió participar en el programa Sálvame Okupa. En este minireality Carmen recibió, durante una prueba, un tartazo en la cara que le afectó tanto física como emocionalmente.

Las críticas de los colaboradores de Sálvame a Carmen no se hicieron esperar y Terelu saltó: «A quien se está reventado es a mi hermana, yo sé que a vosotros os dará igual, pero a mí no porque es mi hermana y me va también la salud en ello».

De este modo, la colaboradora decidió abandonar este martes el plató del programa de Mediaset ante la sorpresa de sus compañeros. Incluso Kiko Hernández le preguntó que qué había sido tan grave para que se fuese así, ante lo que la Campos respondió: «Lo preocupante es que no os dais ni cuenta de hasta dónde sois capaces de llegar».

Terelu ya ha comunicado a la dirección del programa su decisión, que ha sido transmitida por Paz Padilla a la audiencia: «Ha dicho que no piensa volver jamás, se acabó, hasta aquí». Ahora solo queda esperar para ver si este será el adiós definitivo de Terelu del formato de Telecinco.