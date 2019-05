Se saca un caimán del pantalón tras preguntarle la policía si llevaba algo más

Una mujer a la que la policía le dio el alto en un control de tráfico en Florida respondió a la pregunta de si llevaba algo más sacándose un caimán del pantalón, según la Oficina del Alguacil del condado Charlotte (suroeste del estado).

Al revisar el auto, los policías descubrieron que había más de 40 tortugas de barro rayadas (Kinosternon baurii), una especie endémica del sureste de los Estados Unidos.

Uno de los agentes le hizo entonces a la mujer la pregunta acostumbrada para saber si llevaba algo más y para su sorpresa, ella le mostró un pequeño caimán de un pie de largo (30,5 cms) que había ocultado dentro del pantalón cuando le dieron el alto, según el relato hecho por la oficina del alguacil en las redes sociales.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, el organismo que cuida de la fauna y la vida silvestre en este estado, ha abierto una investigación a la mujer, de la que no se ha facilitado el nombre.

Not to be outdone by #Floridaman, a #FloridaWoman pulled this alligator out of her pants this morning during traffic stop after being asked the standard "Do you have anything else?" She also had 41 3-stripe turtles in the car. @MyFWC responded to take over the investigation. pic.twitter.com/UdZsDBvh9f