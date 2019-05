El momento más desagradable de First Dates

Es uno de los momentos más desagradables que se han vivido en First Dates. Clara, una de las peculiares participantes del programa de citas de Mediaset, le eructó en la cara a Carlos Sobera.

Clara, la protagonista del momento, es una joven punky que buscaba una relación abierta. En First Dates se encontró con Alberto, un DJ barcelonés que buscaba lo mismo.

Tras el desagradable momento, la cara y la reacción del presentador no dejaron indiferente a nadie. «¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso?, ¿Pero qué has tomado?», espetó el presentador. Clara se disculpó aludiendo a la cerveza como la culpable de su flatulencia. «Guau, me ha dejado... Es la primera vez en tres años que una comensal me eructa en la cara», aseguró. «Esas cosas te salen del corazón», dijo Matías desde la barra. «No, te salen del estómago», bromeó Carlos.

Inmediatamente las redes se convirtieron en un hervido de comentarios.