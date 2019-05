Miki, que saldrá en último lugar, defenderá 'La venda' este sábado en Eurovisión

El representante de España en la 64ª edición del Festival de Eurovisión, Miki Núñez, defenderá La Venda en la última posición de la gran final del certamen europeo que tendrá lugar este sábado en el pabellón 2 de Expo Tel Aviv (International Convention Center), con una capacidad para 7.500 espectadores. La cita se podrá seguir en La 1 y TVE Internacional, a las 21.00 horas.

De este modo, el joven cantante actuará en el puesto número 26 justo detrás de She got me de Luca Hänni, representante de Suiza clasificado en la segunda semifinal; y Zero Gravity de Kate Miller-Heidke, candidata de Australia, que obtuvo el pase en la primera semifinal.

El orden de actuación de los distintos países ha sido determinado por el productor del concurso Christer Björkman, junto con el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión, Jon Ola Sand. Abrirá el certamen el representante de Malta, seguido de Albania, República Checa, Alemania, Rusia, Dinamarca, San Marino, Macedonia del Norte, Suecia, Eslovenia, Chipre, Países Bajos, y Grecia.

Israel, país anfitrión de Eurovisión 2019, actuará en el puesto número 14, y será seguido por Noruega, Reino Unido, Islandia, Estonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Francia, Italia, Serbia, Suiza, Australia y, finalmente, España. La 64ª edición del certamen estará presentado por Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar y Lucy Ayoub.

La Venda, que bebe de la rumba catalana y el ska, es la propuesta que defenderá Miki (Terrassa, 1996) y que ha sido compuesta Adrià Salas, del grupo La Pegatina. La directora musical de la candidatura española es Mamen Márquez, y el director artístico, Fokas Evagelinos.

Como vestuario para la final, Miki ha elegido pantalón y camiseta azul marino y zapatillas deportivas blancas. En la misma línea, sus bailarines y coristas (Fran, Mikel, Ernest, Mery y María), todos con colores acordes con la puesta en escena. El estilismo del conjunto de la puesta en escena, elegido por la estilista Maialen de Arroiabe, lo firman Armani, Anmargo y Guillermo Villanueva.

Objetivo

Los 26 candidatos a conseguir el icónico micrófono de cristal deberán convencer con sus interpretaciones a los espectadores (50%) y al jurado profesional (50%). Cada país otorgará 12, 10, 8 puntos... y así sucesivamente hasta un punto a sus diez países favoritos.

Posteriormente, el portavoz de cada país anunciará la votación que corresponde a los votos del jurado, no a los del televoto. Los espectadores españoles podrán votar través de la app oficial en español del Festival europeo, sms y llamada telefónica.

Para dar más emoción a la final, los organizadores del evento han decidido que el televoto se conozca según el orden del ranking resultante de la ronda de votaciones de los jurados. Así, la audiencia no sabrá quiénes son los verdaderos favoritos hasta el último minuto.

En España, la modelo y presentadora de Flash Moda de TVE, Nieves Álvarez, ejercerá de portavoz de los puntos españoles por tercer año consecutivo. En esta ocasión, Granada ha sido elegida como imagen del voto español. Por su parte, el jurado está formado este año por Sole Giménez, David Feito, Ricky Merino, Elena Gómez y Raúl Gómez.

Madonna

A tan solo dos días de la celebración de la final, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ha confirmado que Madonna participará interpretando dos canciones: Like a prayer y su nuevo single, Future, junto al rapero Quavo.

Además de la cantante estadounidense, los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de la vencedora del año pasado, la israelí Netta; Conchita, Eleni Foureira, Mans Zelmerlöw y Verka Serduchka -con una actuación especial en la que intercambiarán canciones-; y Dana Internacional, ganadora del certamen hace veinte años.