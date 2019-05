Roban en la casa de Toñi Salazar tras su regreso de Honduras

Tras su abandono de Supervivientes, una de las Azúcar Moreno, Toñi Salazar, se ha encontrado su piso de Majadahonda del que salió hace 30 días totalmente desvalijado por un robo. «La Guardia Civil estuvo anoche recabando información», ha explicado este viernes el periodista Pepe del Real en El programa de Ana Rosa.

Las hermanas Salazar se tuvieron que enfrentar este jueves a Jorge Javier, durante la gala de Supervivientes. El presentador transmitió al dúo el enfado de Mediaset: «Jamás podría pensar que alguien podría utilizar esas tretas para hacer algo tan mezquino». Por el momento se desconoce el motivo exacto del enfado de la cadena, al margen de su polémico abandono.

Tal y como detalla Telecinco en su página web, «tras abandonar las instalaciones de Mediaset, Toñi Salazar volvió a su domicilio. Pidió a su hijo que le subiera la maleta y éste se encontró la casa totalmente desvalijada». El medio explica que de la casa de la artista se han llevado «joyas, dinero en efectivo y objetos de valor». Además, algunos vecinos de la urbanización han confirmado que escucharon ruidos extraños durante el fin de semana.

Toñi Salazar denuncia un robo en su casa de la que salió hace 30 días y se ha encontrado totalmente desvalijada #SVGala4AR https://t.co/DDw3brSUHS — Telecinco (@telecincoes) 17 de mayo de 2019

Las Azúcar Moreno explicaron que el motivo de su abandono era una «derrota mental». La propia Toñi afirmó: «Os damos nuestra palabra de honor de que las dos nos hemos levantado con el mismo sentimiento. Yo he pasado hambre y fatiga, pero tengo fuerzas, estoy sana. Es un problema de mi cabeza, que lucha contra mi cuerpo. Es imposible para mí, tengo la sensación de estar encerrada y no poder salir. Me entran ataques de ansiedad». Una versión que parece no creer la cadena.

Dicho abandono, por lo tanto, no ha sentado nada bien a Mediaset que amenaza con vetar a las artistas de todos los programas del grupo. Y, por si esto fuera poco, a estas críticas hay que sumarle el robo en el piso de la pequeña de las Salazar.