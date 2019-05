'Juego de Tronos' dice adiós entre corazones rotos y opiniones divididas

Dejando una estela de corazones rotos y con las redes sociales ardiendo dijo este lunes adiós a sus millones de seguidores Juego de tronos (Game of Thrones), la popular serie de televisión que se labró su propio final alejado de la saga de novelas que le dio vida.

Tras casi una década de batallas épicas, dragones y reyes que conquistaron la televisión, la historia de los siete reinos dejó sentado un debate sobre la última de sus ocho temporadas, para muchos esperada y para otros toda una decepción.

Imprevisible de principio a fin, la producción de HBO superó con creces los pronósticos de los más avezados e incluso antes de aparecer en las pantallas la última escena de Juego de tronos (Game of Thrones), como si de una de sus inolvidables combates se tratara, la sangre llegó al río hasta extenderse por las redes sociales.

Las etiquetas #gameoftrhrones #GOTs8e3 #GameofThrones y #GOTFinale, entre otras tantas, se apoderaron de las redes, donde los memes brotaban a montones y en los que la menor de la casa Stark, Arya, era una de las favoritas a coronarse como la reina.

«Nunca me he sentido tan desesperado, indefenso y devastado en mi vida. ¿Qué diablos fue ese episodio?», escribió en Twitter @nukameeko, que se adhirió a la etiqueta #gots8e3.

Never have I ever felt so hopeless, helpless and devastated in my life. What on Earth was that episode?! #gots8e3