El detalle de Keanu Reeves que emocionó a un tímido fan

Keanu Reeves, protagonista de películas como Matrix, es conocido por su buen carácter y por tratar con cariño tanto a sus seguidores como a los periodistas. Incluso la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, ya compartió hace unos años su encuentro con el intérprete en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de Motociclismo.

Aprovechado el estreno de la tercera entrega de John Wick, papel que interpreta Reeves, uno de sus fans ha querido compartir la experiencia que vivió hace 16 años con el actor. James Dator ha recurrido a la red social Twitter para contar su historia.

El hilo comienza: «Keanu llegó a la sala de cine donde yo trabajaba en Sídney, en 2001. En aquel momento él estaba triunfando con Matrix. Yo estaba en la taquilla, aburrido, y de repente, él se acercó con unos vaqueros, una chaqueta de cuero y un casco para montar a caballo. Me llevó 30 segundos ignorar el accesorio y darme cuenta de que era Reeves».

Al reconocerle, el joven Dator se propuso conseguir un autógrafo de su ídolo, eso sí, intentando no molestarle demasiado. Así que su estrategia fue la siguiente: «Le dije: 'Me gustaría darle mi descuento de empleado', ya que así necesitaría firmar mi hoja y, por tanto, tendría su autógrafo». Pero su plan fracasó, ya que Reeves no le entendió y le respondió confundido: «No trabajo aquí».

In honor of John Wick 3 I have a Keanu Reeves story. — James Dator (@James_Dator) 17 de mayo de 2019

Tras comprar la entrada a precio normal, Keanu sorprendió a su fan: «Dos minutos más tarde alguien llama a la puerta de entrada a las taquillas. Era Keanu». El actor se acercó a él y le dijo: «Me di cuenta de que querías mi autógrafo, así que firmé esto», y le entregó un recibo de un helado.

El tuitero explica que vio como el intérprete tiró el helado a la papelera antes de despedirse e ir a ver la película. «Compró un helado que no quería, solo para tener un papel donde poder garabatear su autógrafo y dárselo a un idiota de 16 años», conluye Dator en su narración.