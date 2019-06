La carta de «amor incondicional» de un abuelo tras sufrir un ictus a su nieto

A veces, en las redes sociales también se encuentran historias que te pellizcan el corazón. De esas que te dejan sin palabras y te hacen saltar las lágrimas. De eso trata esta historia, de amor incondicional.

Hank Solo, así se hace llamar en Twitter, compartió hace unos días un enternecedor relato que tardó sólo unas horas en viralizarle. Un tierno mensaje de su padre a su hijo que ha logrado más de 4.000 retuits y casi 27.000 'me gusta'.

Se trata de una carta que le mandó un abuelo a su nieto tras sufrir un ictus. «Mi padre, con medio cuerpo paralizado por un ictus, le envía de vez en cuando dinero a mi hijo por carta. Una vez le adjuntó esto. Mi padre sigue enseñándome cosas sobre el amor incondicional», aseguró.

En la nota, escrita con dificultad y un pulso tembloroso, puede leerse: «Mario, te queremos mucho. Perdona por la letra que tengo». La caligrafía queda en un segundo plano, lo importante era el mensaje. Aunque la misiva fue escrita hace unos años, ha sido ahora cuando ha decido compartirla con el resto de internautas porque «hay mucha gente con familiares en ese estado» y le pareció «bonito hacerle un homenaje».

El tuitero, asombrado ante tantas muestras de cariño, ha dado las gracias a todos aquellos que han compartido otras cartas y le han escrito mensajes tras la publicación.

Quiero agradeceros vuestras muestras de cariño. He encontrado el papel y he vuelto a emocionarme. Creo que estas letras, escritas con dificultad con la mano izquierda, describen a mi padre a la perfección. Gracias de nuevo.

Algunos os habéis decidido a seguirme. Lamento no corresponder a vuestro follow. No es por soberbia, pero esto se me peta a notificaciones. No esperéis gran cosa, chistes malos y tontás varias. Por tercera vez, gracias.