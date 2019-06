Infiltrada en un grupo de padres del cole: En busca del regalo 'random' de fin de curso

Llega el fin de curso. El grupo de WhatsApp de padres del colegio echa humo. Más de cien mensajes en dos horas. El único objetivo es encontrar el regalo ideal para la profesora.

En las últimas décadas se ha puesto de moda obsequiar a los docentes por haber soportado al grupo de niños durante más de nueve meses. Una tarea que no resulta fácil. Cada padre tiene su retoño y, consecuentemente, su opinión. Un criterio que suele ser tan dispar como el número de componentes del grupo de WhatsApp.

La tuitera Marina Guirval, que entró accidentalmente en uno de estos grupos, ha contado con humor la difícil tarea de escoger regalo. El trolleo de la joven se ha viralizado y cuenta con más de 18.000 retuits en la red social.

Marina no es madre, ni a la profesora. Aun así, pone todo su empeño en encontrar el regalo perfecto para Rosa. Tras darle varias vueltas, la tuitera propone al resto de madres un succionador de «puntos negros», lo que en realidad es un juguete sexual. «Lo hablé una vez con ella y me dijo que le gustaba, que es de esas cosas que no sabes que necesitas hasta que las pruebas», asegura.

Pero la historia no acaba aquí. Marina decide seguir con la conversación, en el hilo de Twitter que narra la historia -y puede leer integro aquí abajo-, asegura que son «majillas». Un relato con el que muchos padres y madres se sentirán identificados.

Me han metido en un grupo random de Whatsapp en el que no conozco a nadie que se llama "REGALO ROSA". Veamos hasta cuando dura mi infiltración. pic.twitter.com/mHhquxrf6z — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 22 de mayo de 2019

UPDATE: he propuesto un regalo para Rosa. Ya me lo agradecerá. Pd: parece ser que Rosa es profesora y este es el grupo de madres de la clase. pic.twitter.com/0NIqBxcPDA — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 22 de mayo de 2019

Probablemente llame esta noche a Eliana???? He pensado en hacer un directo de la llamada si me da su permiso. Ojalá todo salga bien????????#LuchaxRosa pic.twitter.com/UsVFZrOQTG — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

Nuevas noticias. Pasan de mis regalos no se por qué, pero son majillas, lo mismo nos vamos de copichuelas. pic.twitter.com/sbPzgtarIm — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 22 de mayo de 2019

SOMOS 12. ¿Me estarán contando realmente para el bote? Desde luego soy la que más está participando pic.twitter.com/HtYDg7RcgM — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 22 de mayo de 2019

Bueno creo que ya se han ido a dormir. Sólo espero que mañana no hablen con la madre a la que estoy suplantando ☻☻ — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 22 de mayo de 2019

ME HAN DEJADO EN LEÍDO. No me esperaba esto de Eliana :( esperaré a ver si dicen algo después del clase — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 23 de mayo de 2019

NUEVO UPDATE: sigo luchando por Rosa, se merece lo mejor pic.twitter.com/w88prJ0rei — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 23 de mayo de 2019

Os juro que yo seguiría actualizando pero es que estas muchachas no están ni la mitad de implicadas que yo en el regalo de Rosa y no me contestan, pero no os preocupéis, en cuanto tenga contenido lo subo. Yo seguiré luchando por un buen regalo para Rosa.#LuchaxRosa ✊ — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 23 de mayo de 2019

Os presento a las cortarrollos del grupo. Voy a ganarme su confianza y ya intentaremos colar el succionador de nuevo.#LuchaxRosa pic.twitter.com/dz5O7hPfTR — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 23 de mayo de 2019

Día 3 de infiltración. He intentado conseguir el número de teléfono de Rosa. Creo que aún no sospechan.#LuchaxRosa pic.twitter.com/U9KJBBxhhO — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

SOCORRO Creo que van a pillarme, alguna idea? Lo que tengo claro es que soy #TeamEliana De aquí puede surgir una bonita amistad#LuchaxRosa pic.twitter.com/96bWb4v0ML — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

Me he cansado de esperar a ver si cambiaban de tema y me he lanzado. Jugándomela pero no mucho. A ver qué sale de esto. Pd: Eliana se ha quitado la foto y el nombre del Whatsapp????????#LuchaxRosa pic.twitter.com/kdaj1ch7Es — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

ELIANA HA PUESTO JAZMÍN Y ACTO SEGUIDO HA BORRADO EL MENSAJE, QUÉ LE PASA?! — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

Estoy segura de que era una trampa pic.twitter.com/LIAXnpucbj — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

ELIANA ME HA ABIERTO POR PRIVADO La he agregado porque ya la considero mi amiga Está visto que ella también #LuchaxRosa Os muestro el cambio que le he dado a mi foto de perfil para evitar sospechas pic.twitter.com/fVdEnFfvuc — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

ELIARINA ES REAL❤

Mira yo no puedo más, esta mujer es mi media naranja, sin ella nada de esto habría sido posible.

Va a doler el momento de decirle la verdad :(#LuchaxRosa pic.twitter.com/aZjdvoDWWF — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

IMPORTANTE:

¿Participaríais en un crowdfunding para comprarle el succionador a Rosa y que se lo regalemos? Y mira ya si me ayudáis a pagarme un billete a Zaragoza para mí y acompañante ya os como,así lo grabamos todo, ns hacemos fotis y me voy de copichuelas con ellas#LuchaxRosa — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

Os dejo lo último de hoy

Eliana y yo contra el mundo❤ todo por Rosa#LuchaxRosa pic.twitter.com/MzFwWYPtqn — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

Estoy haciendo un pequeño break porque ni las madres ni Eliana hablan y hay que dejarlas un poquillo para que no sospechen, pero no os preocupéis, en cuanto tenga nuevo contenido lo subo. De momento la infiltración sigue su curso ????#LuchaxRosa — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 25 de mayo de 2019

He estado hablando un poquillo con Eliana, cada día me sorprende más, la amo tanto❤ no sé vosotros, pero creo que ella también se lo merece...

Mañana intentaré activar un poco el grupo de las madres a ver si se deciden????#LuchaxRosa pic.twitter.com/eYUbzQZWDc — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 25 de mayo de 2019

Creo que mañana voy a decirle la verdad a Eliana y pedirle que sea mi cómplice. Uff no sé ni por dónde empezar...#LuchaxRosa pic.twitter.com/du3DQP1n0Y — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

DIOS ESTOY MUY NERVIOSA PERO ME ENCANTA VER QUE VOSOTROS ESTÁIS TAN NERVIOSOS COMO YO. PASE LO QUE PASE OS QUIERO❤#LuchaxRosa #LuchaxEliana — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

AHORA SI QUE SE VIENE ME ACABA DE HABLAR. Voy a comentarle primero un poco por Whatsapp para que no le llegue todo de golpe y a ver si podemos hacer videollamada.#LuchaxRosa — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

PARTE 2 En los audios básicamente digo que se lo mando para que vea que soy una chica y que hagamos videlloamada para explicarle todo bien#LuchaxRosa pic.twitter.com/uIouXhghml — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

ELIANA ME HA ELIMINADO DEL GRUPO Y CREO QUE BLOQUEADO Esta historia tiene un triste final, no puede serrrr :(:(:( Me quiero morir#LuchaxRosa pic.twitter.com/TGz5nxemS5 — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

Dios tengo que hacer algo para recuperar a Eliana, esto no puede acabar así :(:(:( Debe estar asustada la pobre — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

Espero que Eliana valore que me estoy arrastrando por ella, que le daría mi vida con tal de que me creyese y hablase conmigooo Insisto tanto también porque sé que va a entenderlo mucho mejor si hablamos por teléfono#LuchaxRosa pic.twitter.com/D0Pqe97Cva — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

Negociaciones parte 2 A todo esto yo tengo examen mañana pero bueno, todo por la #LuchaxRosa pic.twitter.com/ixkS5MHsbj — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

Me parece que Eliana me tiene bloqueada y sólo me desbloquea cuando quiere hablarme porque siguen sin llegarle mis mensajes. A ver si por la tarde volvemos a la acción???? #LuchaxRosa — ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@MarinaGuirval) 27 de mayo de 2019